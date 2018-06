Renzo Rosso a Milano con Han Li: sarà un Lane-Virtus-Milan?

Si tratta solamente di suggestioni ma la foto postata su Instagram da Renzo Rosso, mentre è davanti al Duomo di Milano con Fabio Novembre, architetto e designer che ha curato la realizzazione artistica di Casa Milan. e David Han Li, E.D. del club rossonero, ha fatto alzare le sopracciglia e spalancare gli occhi.

Gli indizi sul tavolo:

La partneship della Diesel con il Milan è partita anni fa e si è andata via via consolidando.

In questo momento la proprietà cinese è alla ricerca di 32 milioni da aggiungere ai 10 milioni che sarebbero stati versati nei giorni scorsi per scongiurare l'eslcusione del club dalla Uefa.

La Lega Pro ha emesso da qualche giorno il regolamento per l'ammissione delle seconde squadre dei club di Serie A in Serie C.

Il progetto Lane-Virtus è ancora in vitro, dopo l'aggiudicazione del ramo di azienda del Vicenza Calcio da parte dell'OTB.

Per dipanare la matassa sul futuro della prossima squadra che giocerà allo Stadio Menti serviranno, però, anche piste concrete...