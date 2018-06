Renzo Rosso a cena da Carlo Cracco con Nakata e Pato: "Costruendo il nuovo Vicenza"

Niente, sembra proprio che l'unico modo per avere "notizie" sul futuro del Vicenza targato Rosso siano i social network.

Mentre, dopo la conferenza stampa di Stefano Rosso, è calata la cortina di ferro sull'andamento delle operazioni, prima fra tutti il rogito (ndr: che ci si augura avvenga nei prossimi giorni), Renzo Rosso posta su Instagram una foto scattata al ristorante di Carlo Cracco a Milano, in compagnia di ex giocatori del livello di Nakata e Pato, con rispettive compagne.

Il commento? "We are building the new Vicenza Calcio" con tre faccine LOL.