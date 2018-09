Renate-Vicenza, le pagelle di Alberto Belloni: Il VIcenza gioca ma non punge

GRANDI 6: non lo impegnano granchè, ma quando capita, il Renate segna o va vicino al gol. Segno che qualcosa là dietro non va. E non per sua responsabilità…

ANDREONI 6: spinge molto sulla fascia e inizialmente mette in difficoltà i nerazzurri, poi gli prendono le misure e incide meno. Continua però a correre senza rifiatare.

PASINI 5: non è la sua migliore giornata e lo si vede soprattutto al 5’ quando si fa sovrastare da Gomez che c moglie il montante e al 37’ quando litiga col pallone e offre agli avversari un break che per poco non affossa il Lane.

BIZZOTTO 5,5: richiamato al centro della difesa contribuisce pure lui ai momenti di black out che capitano alla retroguardia berica. Sul pareggio brianzolo, ad esempio, lui resta indietro rispetto alla linea del pallone, consentendo ai padroni di casa

STEVANIN 5,5: inizia in modo interessante, galoppando con efficacia sulla corsia di sinistra. Col passare dei minuti smarrisce verve e precisione. Al 50’ perde un pallone quasi suicida ed è il segnale che non c’è più con la testa. Collega lo capisce e gli dà il cambio.

SALVI: 6 pensa a cucire e ricucire in mezzo al campo con la sua consueta abnegazione. Si vede poco quando c’è da illuminare il gioco ma non è il suo mestiere e non sembra avere nemmeno la gamba dei tempi migliori.

DE FALCO 6+: non disputa una brutta gara e cerca di dare geometrie ad una squadra che ha troppi vuoti di memoria. Non sciorina cose eccelse ma sembra sulla via della migliore condizione.

LAURENTI 5-: mercoledì era stato tra i migliori, oggi va archiviato come “non pervenuto”. Ronza sulla trequarti senza troppo costrutto e non timbra mai il cartellino in zona gol.

CURCIO 5: anche per lui poche cose da salvare. Con il suo piede ci si aspetterebbe sempre una giocata insidiosa, che però non arriva mai. Al 28’ avrebbe sul piede il pallone giusto per dare una mazzata ai brianzoli ma non lo gestisce bene.

GIACOMELLI 6,5: sbaglia qualche pallone, a volte si intestardisce sul dribbling, ma è un fatto che due palloni su tre che vanno verso la porta del Renate vengono dai suoi piedi. Batte con freddezza il rigore e alla fine è il più positivo dei biancorossi.

ARMA 5/6: si sa qual è il lavoro che il mister gli chiede nel 4/2/3/1. Lui cerca di interpretarlo giudiziosamente e non è colpa sua se i trequartista non vanno a coi giusti tempi negli spazi. Con questo andazzo, però, dovrebbe anche lui cercare di essere più “cattivo” nelle poche palle giocabili che gli arrivano.che gli arrivano.

TRONCO 6+: il suo ingresso in squadra dà un po’ di vivacità al Lane. Prova per tre volte di andare al tiro: senza fortuna ma va apprezzata la convinzione. Peccato per la ghiottissima occasione sprecata al 76’, ma forse non si aspettava che la sfera filtrasse a quel modo…

DAVIDE BIANCHI 7: anche per lui un cambio che produce miglioramenti. Il “rosso” si infila più volte sulla corsia di competenze, creando molti grattacapi ai ragazzi di Oscar Brevi.

NICOLO’ BIANCHI 6: rientro incoraggiante. Cerca di mettere ordine in un contesto in cui le due squadre sono molto sfilacciate e se la cava con dignità.

ZONTA 6: dà una mano a fare il lavoro grosso e contribuisce ad infoltire un centrocampo che nel complesso ha tenuto botta.

Mister COLELLA