Renate-Vicenza, l'analisi di Alberto Belloni: "Conflitti e stadio... ma una gioia ce la meritiamo!"

Il Vicenza torna da Renate con le ossa rotte e il morale sotto ai tacchi. E non è nemmeno questione di classifica, che di per sé non è ancora (ma per quanto) da harakiri, ma piuttosto di situazione psicologica e di ambiente scricchiolante.

L'analisi della partita

Zanini, cercando di difendere il suo lavoro, ha parlato di un primo tempo non male. Consideriamolo un ballon d’essai e perdoniamoglielo, ma la realtà è ben diversa. Mai come nei 94’ minuti disputati al “Città di Meda” il Lane è sembrato così svuotato, imballato, confuso e rassegnato. A vederli vagolare per il campo senza uno straccio di idea, con le gambe scariche, incapaci di opporre ai (modesti) avversari uno straccio di reazione, non foss’altro che emotiva o di rabbia, i biancorossi hanno recitato benissimo la parte di un gruppo rassegnato al suo destino ineluttabile.

E mai come contro il Renate, la prestazione complessiva è stata il frutto di tante prestazioni deludenti dei singoli. Non s’è salvato nessuno. Nè in difesa, dove si è “ballato” fin dal primo minuto, facendo sembrare gli attaccanti nerazzurri dei fenomeni piovuti per caso in serie C. Nè in un centrocampo raffazzonato, che ha pagato ben oltre il lecito l’assenza di un Romizi, buon giocatore ma certo non tale da determinare i destini di un reparto. Nè in attacco, dove da molte settimane i tiri nello specchio dell’altrui porta sono frequenti come gli anni bisesti. Un disastro complessivo, che sembra ormai sfuggire (speriamo proprio non sia così) al controllo e alla comprensione della panchina.

La situazione

Un disastro che non potrà non pesare sulla vicenda (ahinoi assai più importante per la vita futura del Club) relativa all’asta per l’acquisizione del proprietà di via Schio. Perché se è vero che i potenziali acquirenti si muoveranno in una logica di medio periodo, non cioè strettamente legata al risultato contingente, è altrettanto vero che un Vicenza in caduta libera verso la quarta serie renderebbe meno appetitoso il piatto confezionato dal dr. De Bortoli. E’ per questo motivo che c’è da augurarsi una soluzione che non sia incardinata sulle fortune sportive del Lane ma piuttosto su un progetto strategico capace di esulare, almeno in parte, dalle fortune o sfortune del rettangolo verde.

La vita (o la morte) della Nobile Provinciale ruotano, ad avviso di molti, attorno ad un progetto strategico di ampio respiro. Uno stadio di proprietà, tanto per non girarci troppo attorno. Una società di serie C attualmente perde ogni anno 4/5 milioni di euro. Reggere un simile deficit è possibile solo attraverso una politica di settore giovanile in grado di produrre talenti fatti in casa da rivendere a buon prezzo nelle categorie superiori e gestendo un impianto sportivo polifunzionale capace di generare redditi extrabotteghino.

Il nodo "stadio"