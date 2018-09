Renate-Vicenza: 1-1, Giacomelli su rigore, si fa perdonare Guglielmotti

Primo tempo

Renate (3-5-2): Cincilla; Priola, Teso, Vannucci; Guglielmotti, Simonetti, Doninelli, Piscopo, Frabotta; Spagnoli, Gomez.

A disp: Romagnoli, De Stefano, Pattarello, Saporetti, D’Alena, Florindo, Venitucci, Rada, Finocchio, Rossetti. All: Brevi



L.R. Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Andreoni, Bizzotto, Pasini, Stevanin; Salvi, De Falco; Laurenti, Curcio, Giacomelli; Arma.

A disp: Albertazzi, Bianchi D., Zonta, Bianchi N., Tronco, Zarpellon, Rover, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani. All: Colella



Arbitro: Riccardo Annaloro della sezione di Collegno, assistenti Biava e Younes.

Note: circa 250 i tifosi biancorossi sugli spalti, pare che in tribuna ci sia Renzo Rosso

38' Si riprende il Vicenza, con Arma che approfitta dell'ennesima sciocchezza della difesa nerazzurra ma tira fuori

32' Guglielmotti si fa perdonare e pareggia

31' Errore di Guglielmotti su Giacomelli, rigore. Il 10 non sbaglia

30' Ci prova Curcio da distanza siderale ma la palla finisce fuori di qualche metro sopra la traversa

27' Il Vicenza non riesce ad approfittare delle evidenti lacune difensive della squadra di casa

15' Biancorossi in pressing ma senza efficacia

12' Si fa vedere in avanti anche il Vicenza con Arma, che però sbaglia mira

5' Traversa di Gomez su cross di Simonetti. Primo squillo per il Renate

Annaloro fischia l'inizio

Il pre partita