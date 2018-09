Renate-LR Vicenza: tifosi con l'amaro in bocca ma non pessimisti

C’è un po’ di insoddisfazione tra i tifosi, dopo questo Renate-Vicenza. Perché il Lane per molti tratti ha giocato meglio, tenendo il pallino del gioco, eppure è stata la squadra che ha rischiato di più di perdere.

Commenta FRANCO MENTI: “Secondo me ci sarà da metter mano all’organico, perché con questo modulo i trequartisti dovrebbero fare la differenza e invece li vedo molli. Io avrei tenuto un elemento come De Giorgio, capace di far gioco e di andare anche in gol. Non si può sempre affidare l’azione a Giacomelli, che dopo un po’ diventa prevedibile. Aspetto con impazienza il rientro di Solerio e vorrei sempre vedere in campo Mantovani, di cui oggi si è sentita molto la mancanza dietro.”

Anche ALDO BREDA esprime il suo pensiero: “Il Lane mi è piaciuto più oggi di mercoledì, quando avevamo fatto troppi lanci a vuoto. Il risultato però è giusto: noi più superiorità nel possesso palla, loro più concreti e pericolosi.”

Gli fa eco LUCA CHILLEMI: “Come nella gara col Giana, quello che ci manca è il gol. La prestazione non è stata male, ma se non la buttiamo dentro diventa complicato vincere le partite”

Conclude GIOVANNI SAGGIORATO: “I biancorossi si sono impegnati e hanno tenuto meglio il campo, ma ci sono ancora alcuni difetti da correggere: soprattutto le mezze punte devono essere più incisive, altrimenti il sacrificio di Arma che arretra non serve. E poi è inutile continuare a criticare Giacomelli, che dei tre dietro alla punta è senz’altro il più in palla.”