Renate-LR Vicenza, il pre partita di Colella: "Ora dobbiamo crescere"

Com’è andata la vigilia della trasferta, mister?

A parte Solerio e Bortot, tutti recuperati gli altri?

Il Renate ha calato un biglietto da visita non da poco, sbancando Sambenedetto del Tronto…

“Non c’era bisogno della vittoria esterna per farmi sapere il suo valore. E’ un club che da tre anni guadagna i play off e che l’anno scorso in campionato ci è arrivato davanti (al Bassano n.d.r.). Forse ha perso qualcosa in esperienza a centrocampo ma con la campagna acquisti si è rinforzato davanti, dove la coppia Guido Gomez e Alberto Spagnoli fa certamente paura. Vanno rispettati ma affrontati senza paura.”

Potrebbe esserci qualche cambio di modulo, magari a partita in corso?

“Non credo. Certe cose non si improvvisano ma vanno preparate con cura e in questo periodo intenso di impegni non abbiamo avuto tempo di fare esperimenti. Forse potevamo farlo prima, ma ci sono stati alcuni infortuni nei punti chiave che l’hanno sconsigliato. So che qualcuno vorrebbe vedere le due punte, cioè Arma e Maistrello assieme. Non lo escludo, ma non ora. Questo è il momento di affinare il nostro 4/2/3/1, trovando il giusto equilibrio nella posizione di Arma e migliorando i movimenti dei nostri trequartisti, ai quali viene chiesto un lavoro molto pesante in attacco e in copertura. Con il Giana ad un certo punto ho dovuto cambiarli perché avevano perso intensità, mentre dobbiamo arrivare ad essere più duraturi nei 90’ di gioco.”