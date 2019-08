Reggina-LR Vicenza: il post partita e le pagelle di Vicenzatoday

Al termine della gara contro la Reggina si sono presentati in sala stampa mister Mimmo Di Carlo e Alessandro Marotta.

Di Carlo : «Abbiamo iniziato bene, sbagliando poco. Col passare dei minuti poi è venuta fuori la Reggina e dal 20’ in poi abbiamo commesso diversi errori tecnici, permettendo alla Reggina di prendere campo e coraggio. Dovevamo leggere meglio la gara e commettere meno errori individuali, la Reggina è stata più concreta. Dobbiamo alzare di più il ritmo nella fase di non possesso e sbagliare meno nella fase di possesso palla. Abbiamo perso 7-8 palle dove eravamo soli e dovevamo andare a puntare la difesa avversaria e invece abbiamo preso 3 ripartenze di cui una che ha causato il rigore e l’altra un gol. Abbiamo cambiato molto e dobbiamo crescere come squadra e nei reparti. Sul finale coi 4 attaccanti abbiamo cercato di cambiare modulo ed essere più coraggiosi per raddrizzare la partita. Ora lavoriamo cercando di prendere i giusti spunti, potevamo fare meglio, ma mi è piaciuto l’atteggiamento di voler riprendere la partita. E’ stata comunque una gara giocata fino alla fine e questo mi è piaciuto, al di là degli errori, abbiamo finito in crescendo».

Marotta: «Dobbiamo ripartire da questa gara e analizzarla bene. Siamo ancora in fase di preparazione e abbiamo disputato un test importante contro un’ottima squadra. La Reggina ha comunque meritato, dovevamo gestire meglio il vantaggio giocando di più, ci siamo difesi troppo e abbiamo lasciato campo, loro sono andati in vantaggio meritatamente. Siamo una squadra nuova con molti nuovi elementi e queste gare ci permettono di conoscerci meglio, ci vuole tempo e dobbiamo arrivare pronti per l’inizio del campionato. Candidati numero uno per la vittoria del campionato? A parole siamo tutti bravi a dirlo, ma per vincerlo sul serio dobbiamo creare prima un grande gruppo e vincere le partite, la società è molto ambiziosa e si sta muovendo per creare un grande gruppo, sicuramente arriverà qualcun altro, se poi non riusciremo a vincere quest’anno ci riproveremo l’anno prossimo, ma è quello il nostro obiettivo. Lotteremo per le prime posizioni, siamo ambiziosi e diremo la nostra ma dire ora che vinceremo sicuramente mi pare esagerato».