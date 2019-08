Coppa Italia, Reggina-LR Vicenza: i convocati e le dichiarazioni di Di Carlo

PORTIERI

1 Albertazzi Mirko

22 Grandi Matteo

DIFENSORI

24 Barlocco Luca

5 Bizzotto Nicola

21 Bonetto Andrea

23 Cappelletti Daniel

11 Liviero Matteo

13 Pasini Nicola

16 Padella Emanuele

CENTROCAMPISTI

8 Cinelli Antonio

20 Emmanuello Simone

27 Pontisso Simone

4 Scoppa Federico

6 Zonta Loris

ATTACCANTI

9 Arma Rachid

10 Giacomelli Stefano

17 Guerra Simone

18 Marotta Alessandro

19 Tronco Alberto

Le dichiarazioni di Mimmo Di Carlo rispetto al primo impegno ufficiale che vedrà i biancorossi affrontare la Reggina, martedì 6 agosto alle ore 20.30, a Reggio Calabria.

«Si gioca finalmente una partita ufficiale però questo non cambia i nostri programmi, il nostro percorso di crescita deve continuare a prescindere quindi dal risultato. Questo Vicenza è in costruzione e miglioramento. Tutti sono titolari, tutti devono essere pronti a dare il proprio contributo, chi scenderà in campo martedì può essere che poi non lo faccia nelle prossime gare, perché abbiamo dimostrato di avere ottimi giocatori e le scelte saranno funzionali rispetto a chi sta meglio. Ci sono degli allenamenti in cui i giocatori mi fanno vedere delle grandi cose, ma è la gara il vero test e sono molto curioso di vedere cosa succederà in una partita ufficiale. La cosa che chiederò ai ragazzi sarà il coraggio, prender alti i giocatori, saper soffrire e saper scegliere i momenti. Mi aspetto molte indicazioni per capire come lavorare nelle prossime settimane. La Reggina è un’ottima squadra con alla guida un allenatore che stimo, si sono rinforzati con diversi giocatori adatti all’impianto di gioco che intendono sviluppare.

Voglio giocatori che buttino il cuore oltre l’ostacolo e che giochino da squadra, vogliamo emozionare i nostri tifosi, dobbiamo trascinare la nostra gente. Per quanto riguarda i numeri della campagna abbonamenti ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento finora e tutti quelli che lo faranno nelle prossime settimane, noi vogliamo emozionare e realizzare i sogni dei nostri tifosi. Vogliamo essere protagonisti cercando di essere con le prime fino alla fine. Favorite? La Triestina è la prima squadra accreditata, ha cambiato poco ma si è rinforzata ma insieme a lei ci sarà il Vicenza, Salò, Carpi, Padova, Piacenza e poi ci sarà una sorpresa, come in ogni campionato. Noi comunque dobbiamo essere protagonisti del nostro destino.

Convocati? A Reggio non ci saranno sicuramente Zarpellon e Gashi e poi dovrò fare altre scelte essendo che partiremo in 19 per la trasferta»