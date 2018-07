E' finita per la Reggiana, ripartirà dalla serie D

Alle 19 di lunedì scadono i termini per presentare i ricorsi sulle bocciature della Coviscoc, attraverso un comunicato stampa la Reggiana Calcio fa sapere che non presenterà il ricorso, quindi sarà bocciata dall’ente della Figc ma la vera notizia è che il club è arrivato al capolinea.

La Reggiana non farà parte della prossima Serie C, il club è destinato al fallimento e ora si dovrà lavorare per ripartire almeno dalla Serie D. I motivi sono la “caduta dei presupposti per la cessione del pacchetto di maggioranza della società dal gruppo referente a Dana, unico che aveva dimostrato un interesse a rilevare la Reggiana".

Il supporto dei tifosi biancorossi, che hanno condiviso fino a poche settimane fa gli stessi timori dei gemellati emiliani, si è fatto sentire sia durante la festa di sabato sia attraverso i social: moltissimi i messaggi sull'argomento, tra la rabbia e il rispetto per gli ultras granata.