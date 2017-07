Real Vicenza, inizia contro il Cagliari un tour di prestigio

Il Real Vicenza offre una vetrina importante a giocatori giovani e meno giovani rimasti senza contratto. Sono già ventitre, ma in questi giorni sono attesi altri arrivi, i calciatori arrivati al club cittadino per disputare un tour di amichevoli contro squadre importanti del calcio italiano. Il ritiro è iniziato domenica 16 luglio nell'impianto di via Cavalieri di Vittorio Veneto. In calendario spiccano le partite contro formazioni di serie A come Cagliari e Sassuolo.

Un'occasione per mettersi in mostra agli occhi degli addetti ai lavori con la possibilità concreta di ottenere poi una sistemazione in un club. "Per questi calciatori - spiega infatti il proprietario del Real Davide Sannazzaro - è importante non restare fermi. Lo dimostra anche la nostra case history che negli anni ha visto tanti giocatori accasarsi dopo essersi fatti notare nelle nostre amichevoli estive. Il nostro club è affiliato al Genoa e il legame con la società rossoblù è testimoniato dal nostro ambasciatore Tomas Skuhravy. Lo staff è formato poi da Jaroslav Sedivec, gli allenatori Robert Conti e Lee Chalmers, il preparatore dei portieri Riccardo Filotto, il direttore sportivo Terry Cavazzana, il fisioterapista Alessio Collicelli e il preparatore atletico Andrea Sabatelli.