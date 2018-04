Ravenna-Vicenza: le probabili formazioni di Alberto Belloni

A forza di dire che si tratta di una partita decisiva, vien anche da sorridere nel presentare Ravenna-Vicenza, ennesimo capitolo di questa specie di agonia biancorossa targata 2017-2018. La formazione romagnola è attualmente 12a nella graduatoria ed occupa quindi una posizione di relativa tranquillità a 39 punti. Relativa perché matematicamente non è salva, ma praticamente ha già entrambi i piedi in Cadetteria pure per la prossima stagione.

QUI RAVENNA

I giallorossi vengono da un buon pareggio a Renate a reti inviolate e due turni or sono hanno espugnato il campo del Feralpi Salò. Sulla carta non dovrebbero affrontare questo incontro con il pugnale tra i denti, anche in virtù della consolidata amicizia tra i supporters locali e quelli del Lane. Difficilmente però ci staranno a fare una brutta figura sul proprio campo, per cui non sarà certo un pro forma, per Giacomelli & C. Quanto al Vicenza, impegnato su due fronti, diviso tra l’imminente asta per una nuova proprietà e la corsa per uscire dai due posti caldi per la retrocessione, è sempre Via Crucis.

QUI VICENZA

Dal primo punto di vista, sgonfiato il ballon d’essai (almeno apparentemente, viste l’ironica presa di posizione su twitter del patron Diesel, non si sa bene se all’insegna del “Ohibò mi hanno scoperto!” oppure “Ma guarda un po’ che vanno ad inventare certi giornalisti…”) circa l’interesse di Renzo Rosso alla società di via Schio, sui possibili acquirenti resta la nebbia più fitta. Dal secondo, le notizie dagli spogliatoi sono confortanti: al palo lo squalificato Bianchi, Lerda recupera però due pedine molto importanti come Romizi e Comi.

I dubbi, più sui singoli, vertono stavolta sul modulo che sceglierà in campo per ovviare all’assenza del “rosso”. Probabile, a questo proposito, l’impiego di Jakimovski sulla fascia, con l’ex barese a riprendere il suo posto come centrocampista davanti alla difesa a quattro. Oltre 250 i sostenitori del Vicenza attesi in terra bizantina. Un ennesimo, commovente, segnale che quest’anno è mancato un po’ tutto, salvo l’amore dei tifosi. La speranza è che questa trasferta li ripaghi (finalmente) di tanta dedizione.