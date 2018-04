Ravenna-Vicenza: 1-0, Magrini

Il secondo tempo

68' Gol di Magrini

63' Piccoli e Marzeglia al posto di Selleri e De Sena

62' Dubbio episodio in area del Revnna con Giacomelli che cade contrastato da un difensore.

57' La prtita è decisamente nervosa e l'arbitro è in difficoltà. Il primo a frane le spese è Giorno, primo ammonito

53' Occasionissima per Alimi servito da Giacomelli ma la palla finisce alta

Screzio tra Capitanio e Ferrari subito al fischio d'inizio, con il primo che resta a terra per 2 minuti.

Al via il secondo tempo a formazioni invariate

Il primo tempo