L.R. Vicenza in "Piazza Menti", Rosso: "Riporteremo in alto il Lane"

Bagno di folla per L.R. Vicenza alla presentazione della squadra in campo per il prossimo campionato. Più di 2000 persone con i colori biancorossi, bandiere e cori ad accogliere il team del Lane.

La serata è iniziata con i saluti del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco e continuata con la presentazioni prima delle giovanili e poi della prima squadra. Grande ovazione, infine, per il patron Renzo Rosso, intervenuto a conclusione di una serata nella quale Piazza dei Signori è stata ribatezzata "Piazza Menti" .