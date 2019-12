Presentato ufficialmente lo shop del Lane

Presentato ufficialmente ieri sera lo Shop ufficiale del Lanerossi Vicenza Calcio allo stadio Romeo Menti. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre ai direttori Bedin e Magalini, all’allenatore Di Carlo e a capitan Bizzotto, molti giornalisti e addetti ai lavori.

Tra le autorità, il Sindaco della città Francesco Rucco e l’Assessore allo Sport Matteo Celebron. Il negozio, che sarà aperto in via ordinaria il sabato e domenica delle partite interne, offre agli sportivi oltre 50 prodotti che vanno dall’abbigliamento ai gadgets. “La riapertura di un punto vendita dopo anni di assenza – ha sottolineato il direttore generale – rientra nel programma strategico della società di Renzo Rosso, per il quale, com’è noto, l’immagine è un punto di primario interesse.

Il marchio Lanerossi Vicenza rappresenta un fiore all’occhiello che intendiamo coltivare sempre più, anche con l’attivazione in un prossimo futuro di alcuni corner commerciali che consentano una distribuzione capillare del merchandising biancorosso.”