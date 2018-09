Portogallo-Italia, Mancini mette Lazzari titolare ma "l'inesperienza pesa"

Speravo però in un esordio diverso. Il Portogallo è una squadra forte e con tante qualità nonostante l'assenza questa sera di Cristiano Ronaldo. Penso che comunque nonostante la sconfitta abbiamo disputato una buona gara, sicuramente l'inesperienza pesa tanto in questi match. Siamo stati puniti da un contropiede nel secondo tempo, è un peccato. Ma sicuramente abbiamo tanti margini di miglioramento. Il Portogallo questa sera andava forte, peccato per la sconfitta perché in trasferta anche un punto sarebbe andato bene"

Così il valdagnese classe 1994, esterno della Spal, dopo il suo esordio in maglia azzurra, titolare contro il Portogallo, che ha sconfitto l'Italia di Mancini per 1-0.

Il 19, dopo un inizio intriso di comprensibile emozione, ha disputato una gara generosa sulla fascia ma ha commesso qualche errore in copertura, tra cui quello che ha dato il La al gol di André Silva, al 48'.

Per Mancini, che ha schierato una squadra nuova per 9/11 rispetto alla Polonia, c'è molto lavoro da fare e in fretta.