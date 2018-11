Colpaccio del Pordenone: batte la Ternana e va in testa

Il Pordenone batte la Ternana 1-0 e in un colpo solo si prende lo scalpo umbro e la vetta del Girone B.

Prima sconfitta stagionale per i rossoverdi, condannati dalla punizione di Burrai alla mezz'ora deviata in maniera beffarda nella propria porta da Salzano. Vani gli assalti finali delle Fere che così, dopo 11 gare, sono costrette a interrompere la propria corsa, rimanendo ferme a quota 20. I ramarri, invece, si issano nuovamente in testa alla classifica salendo a 25 punti, due in più della Fermana, ex capolista.

(da TuttoC)