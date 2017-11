Pordenone-Vicenza: le probabili formazioni

Qui Pordenone

Pordenone, senz’altro una rivelazione del campionato, nonostante i pronostici la dessero fin dall’inizio come formazione ambiziosa, è attualmente al 4° posto a pari merito con la Samb che però ha giocato una partita in meno. I ramarri vengono dalla sconfitta casalinga col Padova e dal turno di stop corrispondente alla gara col Modena. Nella gara persa coi biancoscudati i friulani erano partiti bene ma hanno subìto il gol proprio alla fine della prima frazione di gioco. Ad inizio secondo tempo il momentaneo pareggio col tapin di Ciurria dopo un tiro di Danza ma il Pordenone è stato nuovamente colpito dopo appena due minuti in seguito al raddoppio di Pulzetti.

Al Bottecchia contro il Lane, mister Colucci darà però fiducia al suo gruppo, schierando presumibilmente: Perilli, Formiconi, Parodi, Stefani, De Agostini, Danza, Burrai, Lulli, Ciurria, Sainz-Maza; Magnaghi. L’ex di lusso è Gianvito Misuraca. In neroverde anche una vecchia conoscenza di casa Bassano, Emanuele Berrettoni.

Qui Vicenza