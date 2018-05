Pordenone-Bassano, scontri tra tifosi: in arrivo 4 Daspo

Quattro Daspo per i tafferugli scoppiati al termine del match Pordenone-Bassano del 27 gennaio scorso. Il provvedimento emesso il 2 maggio dal questore delal città friulana ha colpito tre tifosi del Pordenone e uno del Bassano e avrà durata di un anno, durante il quale i supporter non potranno entrare allo stadio.

I disordini, che non hanno provocato feriti, sono scoppiati quando due auto con a bordo degli ultras dei ramarri hanno raggiunto il pullman dei tifosi bassanesi. Lo scontro è stato subito fermato dalla polizia in servizio d'ordine. Due facinorosi sono stati fermati e accompagnati in questura mente gli altri due sono stati identificati in seguito dalla Digos di Pordenone.

Oltre al Daspo i quattro sono stati segnalati in procura per il reato di percosse.