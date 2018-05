Play out, Vicenza-Santarcangelo: il punto di Alberto Belloni

Ieri in Piazza dei Signori mi ha fermato un vecchio amico e tifoso del Vicenza, chiedendomi: “Ciò Alberto, cossa podemo sperare a sto punto?”.

Gran bella domanda. Cui il giornalista, che non è mago né indovino, fa fatica a rispondere, avviluppato com’è, pure lui, nell’interminabile ridda di notizie, smentite, illazioni e complicazioni che hanno fatto da contrappunto a quest’anno di Lanenovela. Già, cosa possiamo sperare? Che la squadra trovi un insperato colpo di coda durante gli spareggi, salvando sul campo la categoria, in attesa di vedere ciò che succederà il 28 maggio durante l’assegnazione del club? Oppure che gli uomini di Zanini, in linea con le loro indecorose prestazioni, cedano il passo pure al Santarcangelo, prendendo così la strada della Quarta Serie (sempre naturalmente nell’incertezza di sapere chi potrà prenderne in mano le redini in una “rifondazione” che si preannuncia comunque all’insegna di lacrime e sangue)?

La comparsa nell’orizzonte biancorosso di Renzo Rosso