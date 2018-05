Play out: sarà Vicenza-Santarcangelo (forse)

La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso del procuratore federale infliggendo al Santarcangelo 2 punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda di 3.500 euro. I romagnoli quindi scendono da 37 a 35 punti, a pari merito con il Teramo che è salvo in virtù della miglior differenza reti (scontri diretti in parità).

Sarà il Santarcangelo quindi a disputare i play out con il Vicenza anche se vi è incertezza sulla data sia per le dichiarazioni del giudice Limitone a margine dell'asta sia per il possibile ulteriore ricorso dei romagnoli.