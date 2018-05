Play Off Serie C: il tabellone completo

Ecco il tabellone formato con le nuove (e complicate) regole concepite dalla Federazione e dopo i risultati dell'ultima giornata.

PLAYOFF DI GIRONE, TURNO 1 (gara secca, 11 maggio)

GIRONE A

Viterbese-Pontedera (a Viterbo)

Carrarese-Pistoiese (a Carrara)

Piacenza-Giana Erminio (a Piacenza)

GIRONE B

Albinoleffe – Mestre (a Bergamo)

Feralpisalò – Pordenone (a Salò)

Renate – Bassano (a Renate)

GIRONE C

Cosenza-Sicula Leonzio (a Cosenza)

Monopoli-Virtus Francavilla (a Monopoli)

Casertana-Rende (a Caserta)

PLAYOFF DI GIRONE, TURNO 2 (gara secca, 15 maggio)

Al secondo turno prendono parte la squadra che vi era ammessa di diritto (quarta classificata del girone) e le tre squadre qualificate dal primo turno. Per ogni girone le squadre daranno vita a due partite col seguente schema: la squadra ammessa di diritto al secondo turno gioca (in casa) contro la peggiore in classifica tra le vincitrici del primo turno; le altre due vincitrici del primo turno si affrontano tra loro (sempre sul campo della migliore classificata). Le due squadre vincitrici accedono alla fase nazionale (in caso di pareggio passa la squadra meglio classificata nel girone).

GIRONE A (entra in gioco il Monza)

Gara 1: Monza – ? (a Monza)

Gara 2: ? – ? (da definire)

GIRONE B (entra in gioco la Reggiana)

Gara 1: Reggiana – ? (A Reggio Emilia)

Gara 2: ? – ? (da definire)

GIRONE C (entra in gioco la Juve Stabia)

Gara 1: Juve Stabia – ? (a Castellamare di Stabia)

Gara 2: ? – ? (da definire)

PLAYOFF, FASE NAZIONALE, TURNO 1 (andata e ritorno, 20 e 23 maggio)