Play Off Serie C: la Final Four

Partecipano alla fase denominata Final Four dei playoff di Serie C le quattro squadre vincenti degli scontri del secondo turno della fase Nazionale. Gli incontri sono stati stabiliti tramite sorteggio integrale.

Le due "finali playoff" si giocano in gara di andata e ritorno. In caso di parità di punteggio dopo le gare di andata e ritorno, vale la differenza reti nelle suddette partite. Se la differenza reti è uguale per le due squadre, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Le squadre vincitrici dei due incontri accedono in Serie B. La fase Final Four dei playoff di Serie C si gioca mercoledì 5 e sabato 8 giugno (gare di andata) e domenica 9 giugno e sabato 15 giugno (gare di ritorno).

Andata

Mercoledì 5 giugno 20.30

Pisa - Triestina

Sabato 8 giugno 20.30

Piacenza - Trapani

Ritorno

Domenica 9 giugno 18.30

Triestina - Pisa

Sabato 15 giugno 20.30

Trapani - Piacenza

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!