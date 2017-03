Serie B. Pisa penalizzato di un punto

Oltre al punto di penalizzazione per alcune violazioni CoViSoC, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 3 mesi di inibizione a Giorgio Lorenzo Petroni, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante del Pisa.



La corte spiega il provvedimento così: "per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati". A titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria è stata deferita anche la società.