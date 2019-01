Pippo Pozzato in pista con l'UVP Bassano: domenica l'esordio

Dopo l'annuncio di un "nuovo progetto" dopo vent'anni dedicati al ciclismo, per Pippo Pozzato è arrivato il momento dell'esordio.

Il campione scenderà in pista domenica con la maglia dell'UVP Bassano per affrontare il Valdagno 1932 nella gara valida per il campionato di Serie B di hockey. E' molto probabile che le numerose fan del fascinoso atleta riempiranno il Palasind del Grappa.