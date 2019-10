LIVE Piacenza-Vicenza: diretta dalle 17.30. Le probabili formazioni

Big match tra Piacenza e Vicenza allo stadio Garilli alle 17:30 di domenica, con una partita dal sapore storico, visti i precedenti che legano i biancorossi agli emiliani. Attesi un migliaio di supporte vicentini. Per quanto riguarda la formazione, recuperato Saraniti che però avrà sulle gambe solo due allenamenti, ma niente Zarpellon che è affaticato e per questo Di Carlo non vuole rischiarlo.

Le probabili formazioni:

Piacenza (3-5-2) - Bertozzi; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Bolis, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Sestu, Cacia. All.: Franzini.

Vicenza (4-3-1-2) - Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Cinelli; Giacomelli; Guerra, Marotta. All.: Di Carlo.