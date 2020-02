Pesaro-LR Vicenza: 1-1

PRIMO TEMPO

32' Gol del Pesaro: Lely va a rete

28' Colpo al costato per Nalini, sino a qui il migliore in campo del Vicenza

16' VICENZA IN VANTAGGIO: GOL DI ARMA DI TESTA

LE FORMAZIONI

Vis Pesaro: Puggioni, Lelj, Paoli, Farabegoli, Nava, Misin, Ejjaki, Tessiore, Voltan, Marcheggiani, Bismark

LR Vicenza: Grandi, Barlocco, Bizzotto, Padella, Bruscagin, Vandeputte, Pontisso, Rigoni, Nalini, Marotta, Arma

L'ARRIVO DEL PULLMAN DEI TIFOSI

Ore di attesa per l’incontro di oggi tra Vis Pesaro e Vicenza, con mister Di Carlo alle prese ancora una volta (e lo sarà sempre più nel volgere alla fine della stagione) con la necessità di cambiare la formazione a causa di infortuni o squalifiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALBERTO BELLONI

Stavolta, oltre a Cinelli e Cappelletti, fermati dal giudice sportivo, Mimmo dovrà fare a meno della sua doppia Z (Zonta e Zarpellon) che non sono nemmeno saliti sul pullman, causa indisposizione fisica. Non ci sarà, ovviamente, nemmeno Jack Giacomelli. “Bisognerà cercare di restare lucidi e non andare in confusione sul pressing avversario.

Sono però convinto che la partita sarà diversa da quella contro il Gubbio. La Vis è una squadra che cercherà il risultato più sul piano del gioco che su quello dei tatticismi. Ma se saremo il Vicenza che conosco, alla fine sul piatto della bilancia dovrebbe pesare lo spessore tecnico superiore che è nel nostro DNA.”.

Questa, alla resa dei conti, la formazione che dovrebbe scendere in campo al Tonino Benelli: Grandi, Bruscagin, Padella, Bizzotto, Barlocco, Nalini, Rigoni, Pontisso, Vandeputte, Guerra (Arma), Marotta. Interessante la presenza in panca del nemmeno ventenne attaccante della Berretti Issa Ouro Aguda. Fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini del signor Andrea Colombo della sezione di Como.