Perugia-Vicenza, probabile formazione e prepartita di mister Bisoli

Non è ancora definito il volto del Vicenza che, sabato alle 15, affronterà il Perugia nel catino del Curi.



TUTTO SU PERUGIA-VICENZA



Se resta fissa la difesa a 4, con Zaccardo, Esposito, Adejo e Pucino, e sembra confermato il centro campo a tre, con Signori che potrebbe far rifiatare Urso, i maggiori dubbi del tecnico riguardano l'attacco, con Ebagua squalificato, oltre che ancora acciaccato. Cernigoi sembra non convincere Bisoli, che pure aveva manifestato la necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili, visto il tour de force dell'infrasettimanale. E' probabile che il terzetto di attacco sia costituito da Bellomo con Orlando e De Luca davanti.



Maggiore chiarezza verrà fatta dallo stesso Bisoli nel corso della conferenza stampa