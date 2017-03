Perugia-Vicenza, prepartita e Bellomo: "Pensare più al gruppo e meno al singolo"

Allenamento pomeridiano per i biancorossi in campo agli ordini del mister Pierpaolo Bisoli. In preparazione del match con il Perugia la squadra è stata impegnata al centro sportivo “Piermario Morosini” in riscaldamento, esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto.

Seduta differenziata (con lavoro sul campo ed esercitazioni con la palla) per Salvatore D’Elia e Giuseppe Rizzo; lavoro personalizzato sul campo per Nicholas Siega (corsa ed esercitazioni con la palla); programma personalizzato di recupero per Fabinho. La seduta di rifinitura, in programma venerdì (alle ore 10.30), si svolgerà allo stadio “Menti” di Vicenza a porte chiuse.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Venerdì: seduta mattino (ore 10.30) a porte chiuse

(Fonte: vicenzacalcio.com)

