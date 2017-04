Perugia-Vicenza: le pagelle

Vigorito 7 Fa almeno due parate che valgono un gol



Pucino 6 Deve cambiare posizione un minuto prima di entrare in campo e fatica, infatti cede mentalmente nel finale



Zaccardo 6,5 Qualche sbavatura all'inizio ma poi guida la difesa



Adejo 6,5 Solita prova solida, peccato l'espulsione (ingiusta), soprattutto in vista della prossima partita



Bianchi 6,5 Si fa trovare pronto, di fronte a clienti difficili. Si assume la responsabilità del gol di MM7, chapeau



Vita 7 Le idee per l'attacco biancorosso sono sue, lo sostituisce Zivkov a 5 minuti dalla fine che si fa beffare dalla volpe Mustacchio



Gucher 6,5 Leader a centrocampo, quando è in partita la differenza si vede



Signori 6,5 Mastino, funziona bene, come il resto del reparto



Bellomo 6 + Viene imbrigliato dalla difesa di Bucchi, allla mezz'ora del secondo tempo Bisoli si copre con Urso 6,5



Orlando 6 Prova opaca e non fa maglio Giacomelli



De Luca 6- Come gli altri attaccanti vede poco la porta e non sfrutta un assist geniale di Vita



Mister Bisoli 7 Non sbaglia niente, peccato