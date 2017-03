Tutto su Perugia-Vicenza fino alla diretta

E' una partita ostica quella che aspetta i biancorossi di Pierpaolo Bisoli al Curi, sabato alle 15.



Il Perugia è una delle due squadre che ha perduto meno partite nelle prime 32 giornate, appena 6, come la Spal di Semplici mentre il Vicenza, nel 2017, ha vinto solo una partita e tra le mura amiche del Menti. Per trovare la sua prima vittoria da allenatore "ospite" nel suo ex stadio, Bisoli dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2, con Urso a riposo e Signori in campo (Rizzo ancora out), e Bellomo dietro a Orlando e De Luca.



