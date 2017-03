Perugia-Vicenza: Bisoli a Coverciano, Rizzo in campo

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Assente l’allenatore Pierpaolo Bisoli impegnato a Coverciano per le premiazioni istituzionali della “Panchina d’Oro e d’Argento”, la seduta è stata diretta dal vice allenatore Michele Tardioli. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro il Brescia ha svolto lavoro di scarico, mentre chi non ha giocato ha effettuato riscaldamento ed esercitazioni tecniche. Con il secondo gruppo ha lavorato anche Giuseppe Rizzo. Lo riferisce il sito ufficiale.

Seduta differenziata sul campo per Salvatore D’Elia; programma personalizzato di recupero per Fabinho e Nicholas Siega.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Martedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Mercoledì: seduta pomeriggio (ore 15)

Giovedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì: seduta mattino (ore 9.30) a porte chiuse