Perugia-Vicenza: arbitra Livio Martinelli

E' Livio Marinelli della sezione diTivoli l’arbitro che dirigerà Perugia-Vicenza, in programma sabato alle 15 al Curi. Collaboratori saranno Pagnotta e Lanza, quarto uomo Mei.



Martinelli ha esordito in Serie B in questo campionato e ha già diretto il Vicenza tre volte, due in serie cadetta e una in Lega Pro.



04/05/14 San Marino-Vicenza 2-2



09/10/2016 Vicenza-Cesena 0-0



18/02/2017 Vicenza-Ascoli 1-1