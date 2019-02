Rosso vs Rossi: «Squadra competitiva»

Proprio mentre Stefano Rosso sta manifestando il suo disappunto per il comportamento ingenuo della squadra, Paolo Rossi rilascia a VicenzaToday una breve dichiarazione che sembra andare decisamente in controtendenza rispetto al presidente:

“Il Vicenza oggi mi è piaciuto, non credevo che riuscisse a reggere tanto bene il confronto di fronte ad una formazione tosta e attrezzata come la capolista. Sottolineo la bella figura che ha fatto anche la panchina, perché i cambi sono riusciti a non far rimpiangere quelli che sono usciti, anzi sono risultati decisivi in occasione del gol. Questa squadra mi sembra competitiva per finire nei primi 5/6 posti della graduatoria e quindi è lecito guardarla con molto ottimismo.”