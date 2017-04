Paolo Rossi a Tutti Convocati promuove Dybala: "È il numero uno"

“Dybala ha avuto un infortunio e ha fatto un po’ di fatica, ma poi è rientrato in condizione, e adesso io lo considero il numero uno”. Cosi Paolo Rossi a Tutti convocati su Radio 24 in merito a Dybala e prosegue: “Messi tutti lo conosciamo, è uno straordinario campione, ma vanno anche un po’ a corrente alternata.

Il Barcellona ogni tanto fa delle stecche incredibili anche se ieri sera ha avuto davanti una grande Juventus, una squadra incredibile, ieri sera la Juventus ha raggiunto l’apice di maturità”. Paolo Rossi a Radio 24 sottolinea anche che “la Juventus ha giocato da vera squadra ieri sera, quello è un gruppo.

Quando uno si sacrifica per l’altro, e non si sente un primo attore, lì hai una squadra. La Juve è una seria pretendente alla vittoria, una squadra così ha tutte le possibilità per arrivare in fondo.”