Pallanuoto: piscine bollenti nel weekend sportivo

Weekend al calor bianco per la pallanuoto vicentina. Fermi per gli ozi estivi gli sport di squadra più titolati, gli sportivi di casa nostra potranno assistere ad uno spettacolo di alto livello alle piscine di viale Ferrarin sabato 8 giugno.

In programma alle ore 19 lo spareggio per l’accesso ai quarti di finale del campionato Nazionale Under 15, che vedrà impegnata la formazione locale giunta all’appuntamento grazie all’incredibile epilogo al fotofinish dopo una regular season che ha visto tre squadre appaiate al primo posto della graduatoria. Avversario di turno sarà una delle formazioni più blasonate d’Italia, il Bogliasco 1951, un ostacolo difficile ma non impossibile per i ragazzi del Nuoto Vicenza allenati da Mirco Dal Bosco.

Un eventuale successo, consentirebbe ai padroni di casa l’accesso al turno successivo, a Napoli, il 18 e 19 giugno prossimi. Seguirà, alle ore 21, un altro incontro di cartello, ultimo atto della serie C, che vedrà i giocatori biancorossi, terzi in classifica, contro l’imbattuta capolista del torneo, la De Akker Bologna. I pallanuotisti berici avranno l’occasione di cogliere un risultato di grande spessore e per questo chiedono alla città un contorno di pubblico che assicuri loro il classico uomo in più in campo. Ricordiamo che l’ingresso alle partite è gratuito.