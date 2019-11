Padova-Vicenza, 1-4: Poker del Lane all'Euganeo

Il Lane passa i sedicesimi di finale di Coppa Italia della serie C. Poker del Vicenza sul campo del Padova in uno stadio Euganeo semideserto, con 1544 paganti per un incasso di 12.188 euro. Il gatto entra nel pollaio e rende la pariglia della cocente "beccata" di domenica scorsa in campionato.

Il Lane va in vantaggio dopo 16 minuti di gioco con un cross di Giacomelli che trova Arma da solo in area che infila con un colpo di testa. Al 32' il Vicenza raddoppia con una cannonata di Bianchi sui 30 metri, la palla tocca il palo ed entra in rete. II terzo gol del Vicenza arriva al 41' con un tiro, sempre da 30 metri, di Liviero su punizione che spiazza Galli. Palla in rete. Il goal della bandiera del Padova arriva al 1' del secondo tempo con una conclusione dal limite di Germano. La sfera entra sulla sinistra del palo di Albertazzi. Al 14' del secondo tempo Zarpellon chiude la partita con la quarta rete. Giacomelli batte il calcio d'angolo, raccoglie Bizzotto che serve Zarpellon.

Ottima prestazione del Vicenza all'Euganeo di Padova. Un gran primo tempo in cui il Vicenza ha dominato l'avversario. Peccato per quel gol preso all'inizio del secondo tempo che poteva complicare la vita ma è arrivata poi la quarta rete e la partita è praticamente finita.

A fine gara i giocatori del Vicenza sono giustamente andati sotto alla curva dove erano ospitati circa 250 tifosi berici a prendersi gli applausi dopo questa vittoria che, se non mitiga l'amarezza dopo la sconfitta in campionato di domenica, certo costituisce un buon viatico per la prossima trasferta in quel di Trieste.