Nuovo Vicenza, iter complicato: "Renzo Rosso furibondo con De Bortoli"

Nessuno si aspettava che fosse semplice, ma la nascita nel nuovo Vicenza targato OTB sembra più travagliata del previsto.

L'aggiudicazione del ramo di azienda della società è avvenuta il 31 maggio e il rogito sarebbe dovuto avvenire entro 8 giorni. Ad oggi non si conosce ancora la data dell'appuntamento dal notaio, che sancirà la proprietà, e lo stesso Stefano Rosso, alle domande dei giornalisti sul Vicenza che verrà, ha ammesso che "Dobbiamo ancora comprare..." e non aveva certo l'espressione di chi lo avrebbe fatto il giorno dopo.

I nodi

Nelle Norme organizzative interne della Figc la fusione tra due società non è del tutto chiara e l'iter procede quindi a rilento. E fin qui, tutto "normale". Da quanto è trapelato da fonti vicine agli imprenditori, però, ci sarebbe anche un forte malumore sulla gestione De Bortoli del finale di campionato.

In primis, il licenziamento avvenuto con una procedura non regolare dei dipendenti del fallito Vicenza Calcio, problema ora in mano agli acquirenti, poi la mancata gestione dei rapporti con il settore giovanile, che si sta svuotando giorno dopo giorno, tanto da costringere il curatore a lanciare un appello, nelle scorse ore. La questione più clamorosa però sarebbe legata alla salvezza del Vicenza, arrivata ai Play Out, che ha, di fatto, complicato la vicenda, visto che le due squadre sono rimaste nella stessa categoria.

Il futuro

Non ci sono elementi reali per ritenere che i problemi non si risolveranno entro il 30 giugno, ma, come ha ammesso lo stesso Stefano Rosso, gli ostacoli sulla strada verso la nuova società sono numerosi.