LR Vicenza: Colella siederà in panchina

I tifosi ancora ribollono per la "tragicomica" sconfitta al Gavagnin Nocini, a Montorio, contro l'ultima della classe. L'allenatore Michele Serena, arrivato appena due mesi fa, si è dimesso al termine della partita e, questa mattina, in via Schio si lavora per cercare chi giuderà la squadra fino a fine stagione (ci si augura). La partita di Coppa Italia contro il Gozzano è alle porte. In molti invocano il ritorno di Colella ma il tribolato rapporto con la proprietà potrebbe costituire un ostacolo.

Il comunicato della società

La società LR Vicenza ha deciso di affidare nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Giovanni Colella. Il tecnico tornerà dunque a dirigere i biancorossi già dall'allenamento di questo pomeriggio, previsto alle ore 14.30, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno.

Si comunica inoltre che le sedute di allenamento previste in preparazione della gara di Coppa Italia contro il Gozzano, verranno svolte a porte chiuse, per permettere al gruppo biancorosso di trovare la giusta concentrazione, in questo particolare momento, in vista della sfida”.