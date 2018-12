Nuoto, Thomas Ceccon da record: il vicentino nuovo primatista italiano nei 200 misti

Thomas Ceccon da record nei 200 misti. Il giovanissimo nuotatore di Magrè ha stabilito il primato con 1’53″26 ai campionati italiani in vasca corta che si sono svolti nei giorni scorsi nella piscina di Riccione.

Il vicentino 17enne, è il primo italiano ad andare sotto il muro di 1'54". Una prestazione che stabilisce anche il nuovo record europeo juniores e la settima prestazione mondiale del 2018. Per Ceccon un risultato a livello mondiale Una prestazione di livello mondiale, che potrebbe far staccare all'atleta il biglietto per i campionati mondiali che si terranno ad Hangzhou, Cina, dall’11 al 16 dicembre.

