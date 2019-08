Matteazzi d'oro: i fratelli Pier Andrea e Massimiliano leader agli italiani

Grande soddisfazione in casa Matteazzi e Nuoto Vicenza Libertas per il doppio oro conquistato dai fratelli Pier Andrea e Massimiliano alla giornata inaugurale dei campionati italiani di categoria: Pier Andrea nella categoria seniores e Massimiliano nella categoria cadetti.

Con il tempo di 4'17"98 Pie Andrea vince una gara in rimonta chiudendo con più di un secondo di distacco su Tarocchi, argento, e quasi quattro a Brivio. Simile la cronaca della gara del fratello Massimiliano che si impone su Sarpe e conquista l'oro con il tempo di 4'24"35. Per loro i campionati italiani non sono finiti, ora saranno attesi nei 200 misti.