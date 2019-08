Mondiali juniores: Thomas Ceccon è oro nei 100 dorso, bronzo nella 4x100 sl mixed

Grande soddisfazione in casa Ceccon per il successo di Thomas, ai mondiali juniores di nuoto in corso a Budapest.

Il nuotatore vicentino ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 dorso, nuotando in 53”46 (26”14), abbassando così di 14 centesimi il 53”60 stabilito lo scorso 3 aprile agli Assoluti di Riccione. Alle sue spalle il russo Nikolay Zuev, in 53”59, e lo statunitense Wyatt Davis, in 54”14.

Ma non è l'unica medaglia conquistata dal giovane nuotatore esserato Fiamme Oro e Leosport e allenato da Alberto Burlina. Ceccon è infatti salito sul terzo gradino del podio insieme agli altri tre componenti della staffetta 4x100 stile libero mixed, Chiara Tarantino, Federico Burdisso, Thomas Ceccon (48''65) e Costanza Cocconcelli.

Il quartetto misto azzurro si è piazzato alle spalle degli Stati Uniti, che hanno stabilito il nuovo record del mondo juniores in 3'25''92 e della Russia in 3'27''72.