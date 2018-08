"Nessuna speranza per l'AC Vicenza 1902 di avere il blasone"

Nessuna speranza per la nascitura AC Vicenza 1902 di avere lo storico blasone del Vicenza, almeno secondo quanto riferito al giornale on line Trivenetogol dal presidente della FIGC Comitato Regionale Veneto Giuseppe Ruzza.

Secondo Ruzza, infatti, è stata sì chiesta l'affiliazione da parte di di Brice Desjardins e di Christian Payan ma fuori tempo massimo.

Il titolo sportivo del Vicenza è stato revocato, con tanto di storia, blasone e trofei ed è custodito dalla Figc. C’è stato un comunicato ufficiale del commissario Roberto Fabbricini che ha autorizzato lo spostamento di sede del Bassano con tanto di cambio di denominazione societaria in Lanerossi Vicenza Virtus. Per cui in questo momento Dejardins può chiedere l’affiliazione del suo Ac Vicenza 1902 alla Figc, ma solo partendo dalla Terza Categoria