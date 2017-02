Naufragio Vicenza, quadrato attorno a Bisoli

"Il Vicenza Calcio, in merito ad un articolo pubblicato su un sito specializzato di calciomercato, intende precisare che quanto riportato è assolutamente privo di fondamento, oltre che falso".



Così un comunicato ufficile del Vicenza Calcio che prosegue "L'allenatore Pierpaolo Bisoli ha la fiducia incondizionata del club e della sua proprietà. Ogni altro tipo di considerazione è figlia della vena scandalistica di un sito specializzato, che, ribadiamo, risulta assolutamente priva di verità. Pertanto, questo club non tollera che vengano attuate speculazioni sul futuro del nostro allenatore, tanto più in un momento delicato del proprio campionato".