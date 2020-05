Calcio in lutto, arresto cardiaco stronca il centrocampista Bousse Perfection a 21 anni

Joseph Bouasse Perfection, 21enne camerunese ex centrocampista della Primavera della Roma e de Vicenza, si è spento nella notte tra domenica e lunedì.

Era arrivato nel capoluogo berico nel gennaio 2017 in prestito dalla Roma: "ha vestito la maglia numero 30 biancorossa, scendendo in campo in Serie B in un’occasione (il 25 febbraio 2017 contro l'Avellino) - ricorda il club biancorosso - Un ragazzo che nella sua vita era riuscito a superare diverse avversità, lascia a Vicenza, nelle persone che l’hanno conosciuto, il ricordo di una persona sorridente e solare. La società LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Joseph e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bouasse Perfection arrivò infatti in Italia dal Camerun con il sogno di fare il calciatore. Gli promisero un contratto da professionista vebbe abbandonato alla stazione Termini senza un soldo. Un'opportunità gli venne data dalla Liberi Nantes, con cui giocò in terza categoria prima di essere tesserato dalla Roma di Walter Sabatini che lo prese per il settore giovanile. Giocò nella Primavera e nel 2017 fu dato in prestito al Vicenza, poi l'interruzione del rapporto con i giallorossi e il successivo viaggio in Romania, per giocare con l'Universitatea Cluj.