Calcio in lutto, scomparso Azeglio Vicini: l'ex ct degli Azzurri che portò il Lane in A

Si è spento oggi a 84 anni (ne avrebbe compiuti 85 a marzo) Azeglio Vicini. Romagnolo, fu tecnico della nazionale dopo Bearzot, portanto l'Italia in finale (persa ai rigori con la Spagna) agli Europei dell'88 in Germania e sopratutto alle notti magiche di Italia '90 quando gli azzurri sfiorarono la finale piazzandosi al terzo posto.

Nato a Cesena il 20 marzo 1933 ma residente a Brescia da più di 50 anni, Vicini indossò la maglia biancorossa nel 1954, contribuendo alla promozione del Lanerossi in serie A. Con il Vicenza vinse anche due tornei di Viareggio (1954-1955).

“Sono arrivato a Vicenza nel ’53, a 20 anni, in una squadra che per prima, in Italia, portava un logo sulla maglia che la faceva conoscere come Lanerossi. C’era tanta passione, un altro clima, e le città si fondevano con le loro squadre di calcio”.