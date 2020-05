Hochey in lutto: si è spento Angelo Michielon, padre dei gemelli azzurri

Era molto conosciuto a Bassano, dove aveva un'officina meccanica e dove per anni è stato dirigente del Bassano Hockey formazione che ha lanciato nel mondo agonistico i suoi figli, Alessandro ed Alberto, giocatori capaci di conquistare titoli internazionali vestendo le maglie del Bassano, del Novara e del Follonica. Angelo Michielon è morto all'età di 80 anni.

In molti hanno voluto ricordare uno tra gli artefici della rinascita del Bassano Hockey. Non sono mancati i messaggi sui social da chi l'ha conosciuto in prima persona e ha voluto ricordare "quando da dirigente del Bassano Hockey , si prestava a fare il controllore o meglio la "maschera", per evitare che orde di ragazzi entrassero di frodo al Vecchio Centro Giovanile per scroccare la partita di hockey...il suo sorriso sornione...la sua bontà d'animo".

Anche il Follonica hockey si è stretto nel dolore dei suoi ex atleti "Un abbraccio campioni, sempre nei nostri cuori".