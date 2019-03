Monza - LR Vicenza: come avere il rimborso

Mercoledì i biancorossi saranno impegnati nella trasferta contro il Monza, in programma alle ore 20:30 di mercoledì 27 marzo, con diretta Sportitalia.

I tagliandi per il settore ospiti si potranno acquistare attraverso il circuito Vivaticket. Per decisione della Prefettura di Monza e della Brianza è vietata la vendita dei tagliandi per qualsiasi settore ai residenti nella provincia di Vicenza. I nostri tifosi residenti nelle altre province d’Italia potranno quindi acquistare i tagliandi per la gara anche per il settore ospiti.

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati sino alle ore 19 di martedì 26 marzo e non saranno acquistabili il giorno della gara. I prezzi dei tagliandi per il settore ospiti sono i seguenti:

– Intero: euro 5,00 più diritti di prevendita

– Ridotto: euro 1,00 più diritti di prevendita (tra 0 e 16 anni)

La società Monza comunica inoltre le modalità di rimborso per i tifosi residenti nella provincia di Vicenza che avevano già acquistato il biglietto della partita Monza – Vicenza valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì 27 Marzo alle ore 20.30:

Biglietto acquistato presso punto Vendita VivaTicket: recarsi nello stesso punto vendita e richiedere il rimborso esibendo il documento d’identità ed il tagliando acquistato entro venerdì 29 Marzo compreso.

Biglietto acquistato online: VivaTicket invierà automaticamente una email con tutte le istruzioni per richiedere il rimborso che dovrà comunque essere richiesto entro venerdì 29 Marzo compreso. Si precisa che, come da regolamento VivaTicket, il valore rimborsato sarà al netto dei diritti di prevendita e delle commissioni per l’acquisto online.