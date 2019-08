Modena - LR Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

GRANDI 6,5: un paio di interventi efficaci a salvaguardia della porta. Ma alla fine si salva solo perché il Modena caccia a lato la più clamorosa delle occasioni. Si dimostra sicuro nelle uscite e la votazione è senz’altro meritata

BIANCHI 5,5: brutta la gara del rosso. Specie nel primo tempo sbaglia oltre il lecito, mettendo in luce un piede che nessuno si azzarderebbe a definire raffinato. Anche in chiusura si arrabatta alquanto. In sintesi è un giocatore che deve crescere.

BIZZOTTO 5: è come sparare sulla croce rossa. E’ protagonista anche di qualche intervento efficace, ma almeno un paio di volte infila il pasticcio e quello del secondo tempo è davvero terrificante. Libera la punta avversaria al tu per tu col portiere berico nei panni di agnello sacrificale. Il Modena, per fortuna nostra, getta alle ortiche la vittoria. Grazie, Madonna di Monte Berico…

PADELLA 6+: sempre sicuro e presente nelle azioni più a rischio, si conferma acquisto di ottimo livello. Va a cercare fortuna nell’area dei canarini sulle palle da fermo ma senza fortuna.

BARLOCCO 6-: meglio del compagno sulla corsia opposta, ma nemmeno lui è autore di una gara brillante. Porta avanti alcuni palloni interessanti ma poi non ne cava un ragno dal buco. L’impressione è che abbia margini di miglioramento, ma oggi è da sufficienza risicata.

SCOPPA 5,5 : si sforza di tenere corta la squadra tra difesa e trequarti, ma il clima di battaglia ne limita il rendimento. La classe non si discute ma per accendere la luce in campo serve accoppiarla con più cattiveria calcistica e più velocità nei movimenti. In caso contrario si vede la fotocopia di De Falco. E poi un errore grave.

ZONTA 6-: si danna l0anima e macina milioni di chilometri, ma la fascia destra non è esattamente il suo regno. Lui è una mezzala pura e schiacciato sulla fascia perde molto del suo potenziale dinamico e finisce inevitabilmente per capirci poco.

EMMANUELLO 5/6: in un centrocampo ancora work in progress ci mette corsa e cuore ma spesso risulta un po’ confusionario e fuori posizione. Ha qualità per fare la differenza ma tocca a Di Carlo mettere a punto le alchimie giuste per cavarne il meglio.

GIACOMELLI 6- : una partita per molti versi illuminante. In questo ruolo Jack non si ritrova. Si intristisce in spazi troppo compressi e rischia sempre di sbattere contro quelli davanti. Il capocannoniere della scorso anno, utilizzato così, perde buona parte del suo potenziale. E non a caso esce a metà partita.

GUERRA: 5,5 già non stava benissimo, poi nel primo tempo benna un’altra randellata sulla gamba che alla fine lo porta alla sostituzione. Anche prima di farsi male, però, non era sembrato al meglio. Tanti errori di misura e difficoltà ad andare tra le linee. Da recuperare.

MAROTTA 5,5: partita da dimenticare per l’Artigliere, che non impensierisce mai Gagno. Un passo indietro rispetto al passato, ma per dirla tutta di palle ne riceve pochissime e mai davvero efficaci. E’ tutta la prima linea a deludere.

ARMA 5: entra nel secondo tempo ma sono in pochi ad accorgersene. Il Lane è troppo molle nello spingere e lui si adatta. Cercando ri rendersi utile col suo stacco quando il Modena ha mucchio in area berica.

CINELLI 6-: con lui c’è un po’ più ordine, ma l’incontro ha già preso una piega sonnacchiosa. Da rivedere.

BRUSCAGIN 6 un buon esordio, anche se il giudizio è limitato al quadro tattico complessivo

ZARPELLON 6+: il suo ingresso ha dato subito vivacità alla squadra, evidenziando che il golden boy si sa calare nel ruolo di trequartista assai meglio di Jack. Qualche accelerazione efficace, qualche apertura geniale. Peccato per un’aperura in profondità a Marotta che gli va lunga.

LIVIERO s.v.: entra e gioca pochi minuti, giusto per la statistica

Mister DI CARLO 6-: il punto a Modena non è da buttare, ma resta il sapore di un’occasione perduta. Sul tappeto almeno un paio di questioni; le fasce laterali e la posizione di Giacomelli. Buone note dalla gestione di palla, meno buone sul piano della velocità di esecuzione e delle misure. C’è ancora molto da lavorare.