Modena-LR Vicenza, primo tempo: 0-0

PRIMO TEMPO

27' A bordo campo si scaldano Arma e Zarpellon

26' Calcio di punizione di Giacomelli, che guadagna un calcio d'angolo che non conclude

21' A terra Guerra con fasciatura a una coscia, fallo di Perna del Modena che si becca un cartellino giallo

13' Batte Boscolo Papo, esce Grandi che respinge di pugni

12' Giacomelli perde un pallone sulla propria tre quarti e regala un calcio da fermo per il Modena

9' occasione per il Modena con un tiro che passa sopra alla traversa di Grandi

Vicenza propositivo nei primi minuti

4' Azione del Vicenza, passaggia in profondità di Giacomelli e Marotta anticipato del portiere del Modena in uscita

Inizia la partita

LE FORMAZIONI

MODENA (3-5-2)

Gagno, Tulissi, Boscolo Papo, Ferrario, Perna, Politti, Laurenti, Mattioli, Zaro, Varutti, Davì

VICENZA (4-3-1-2)

Grandi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Giacomelli, Padella, Guerra, Marotta, Emmanuello, Barlocco

Il Lane debutta al Braglia per la prima di campionato alle 17:30 di domenica contro il Modena allenato dal thienese Mauro Zironelli, il quale proprio con il Vicenza, nel 1986, ha esordito come professionista per poi allenare le giovanili biancorosse dal 2006 al 2009. Un inizio della stagione 2019/2020 del girone B della serie C che inizia con una strepitosa trasferta per quanto riguarda il tifo vicentino. Sono infatti più di mille i supporter biancorossi che accompagneranno la loro squadra nel capoluogo emiliano e che hanno fino a ora hanno sottoscritto ben 6.718 abbonamenti per la stagione.

A sottolineare l'importanza e la concentrazione sulla prima di campionato, il fatto che Di Carlo ha scelto di chiudere le porte per gli allenamenti di sabato: «Con la squadra c’è ancora il bisogno di trovare la sintonia giusta, i tempi giusti per poter esprimere il calcio migliore che abbiamo in testa». Non ci sarà Pontisso che in settimana ha avuto un piccolo infortunio muscolare, Cappelletti invece è squalificato e Curcio è sul mercato, mentre Cinelli è recuperato.

Bruscagin non partirà titolare ma sarà pronto per subentrare a partita in corso. La difesa sarà a 4. I moduli provati sono 4-3-1-2 e 4-3-3.

